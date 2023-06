Kiosk-Überfall in Köln Unbekannter schießt mit Schreckschusswaffe

Auf der Schanzenstraße in Köln-Mülheim ist in der Nacht zu Donnerstag ein Kiosk überfallen worden. Ein etwa 20-jähriger Mann soll nach Angaben des 57-jährigen Angestellten gegen 1.45 Uhr den Verkaufsraum mit einer Schusswaffe in der Hand betreten haben. Er forderte die Tageseinnahmen.