Kaninchen, Hühner, Ente : Unbekannte töten 13 Tiere aus Stall an Kölner Grundschule

Unbekannte töten 13 Tiere aus Stall an Kölner Grundschule

Köln Unbekannte haben mehrere Tiere aus einem Schulstall an einer Kölner Grundschule getötet. Nach Angaben der Schulleitung seien zwei Kaninchen, zehn Hühner und eine Ente umgekommen.

Das sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Tiere seien am Sonntagmorgen tot auf dem Schulgelände gefunden worden. Anzeige erstattete die Schule demnach am Mittwoch.