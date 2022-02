Vorfall bei Köln-Niehl : Unbekannte schießen Feuerwerksraketen auf Tankmotorschiff im Rhein

Köln Unbekannte sollen am Sonntagabend vom linksrheinischen Ufer in Köln-Niehl Feuerwerksraketen auf ein Tankmotorschiff abgefeuert haben. Das ist aufgrund der Ladung des Schiffs extrem gefährlich gewesen.

Niemand sei verletzt worden und es sei kein Schaden an dem mit Ethanol beladenen Schiff auf dem Rhein entstanden, teilte die Wasserschutzpolizei am Montag in Duisburg mit.