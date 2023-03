Spektakulärer Überfall auf Juwelier Landgericht Köln verurteilt Täter zu Gefängnisstrafen

Nach den Feststellungen des Gerichts waren die vier Verurteilten am Ausräumen des Ladens beteiligt gewesen. Dabei sollen sie Beute im Wert von rund 157 000 Euro gemacht haben. Die Verfahren gegen die beiden Täter, die den Senior in den Kofferraum seines Wagens gesperrt haben sollen, waren vom Gericht abgetrennt worden. Sie stehen derzeit in einem anderen Verfahren in Berlin vor Gericht. Ein Prozess in Köln ist für September geplant.