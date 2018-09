Köln: Türkischer Präsident Recep Tayyip Erdogan und Laschet eröffnen Moschee

Besuch am 29. September

Köln Der türkische Präsident Erdogan wird bei seinem Staatsbesuchs am 29. September die Moschee des Verbands Ditib in Köln besuchen. Gemeinsam mit Armin Laschet werde Erdogan die Moschee offiziell eröffnen, teilte der Verband mit.

Erdogan will bei seinem Deutschland-Besuch am Freitag und Samstag kommender Woche auch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammentreffen. Die NRW-Landesregierung wollte sich zu dem Treffen am Dienstagabend noch nicht äußern.