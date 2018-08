Köln: Totes Kind lag in Babyklappe - Polizei sucht Zeugen

Polizei sucht Zeugen : Totes Neugeborenes in Kölner Babyklappe gefunden

Köln In Köln ist am Morgen ein Kind in einer Babyklappe gefunden worden. Ärzte konnten nur noch den Tod des Neugeborenen feststellen. Wer das Kind in die Klappe gelegt hat, ist unbekannt.

Mitarbeiter einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen entdeckten das leblose Kind am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr, wie die Kölner Staatsanwaltschaft mitteilte.

Rettungskräfte versuchten, das Neugeborene zu reanimieren, konnten aber nur noch seinen Tod feststellen. Eine Obduktion in der Rechtsmedizin soll nun angeordnet werden, um die Todesursache des Kindes zu klären.

Die Polizei bittet die Eltern des Säuglings, sich zu melden. Außerdem suchen die Ermittler Zeugen und fragen: Wer hat am Dienstagmorgen im Bereich der Escher Straße Nähe des Parkgürtels Personen gesehen, die zur Babyklappe gegangen sind? Wer kennt in seinem Umfeld eine schwangere Frau, die nicht mehr schwanger ist, aber auch kein Kind bei sich hat?



Alle Hinweise nimmt die Polizei Köln unter Telefon 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Die Kölner Klappe ist eine von etwa 25 in Nordrhein-Westfalen. Jedes Jahr werden nach früheren Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums knapp zehn lebende Neugeborene in Babyklappen abgegeben. Zwischen den Jahren 2000 und 2013 wurden 113 Kinder in einer der beheizten Stationen des Landes abgelegt. Die bundesweit erste "Baby-Klappe" war im April 1999 in Hamburg eingerichtet worden. Hintergrund der Initiative in der Hansestadt war ein in einer Recycling-Anlage gefundenes totes Findelkind.

(hsr/dpa)