Köln: Totes Baby in Babyklappe - Todesursache nach Obduktion ungeklärt

In Köln-Bilderstöckchen wurde am Dienstag ein totes Baby in einer Babyklappe gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa, Armin Weigel

Köln Einen Tag nachdem in Köln ein totes Neugeborenes in einer Babyklappe entdeckt wurde, steht nun ein erstes Ergebnis der Obduktion fest: Demnach ist die Todesursache im Moment ungeklärt.

Das Kind – ein Mädchen – war am Mittwoch gegen 8.30 Uhr in einer Einrichtung für alleinerziehende Mütter an der Escher Straße in Bilderstöckchen gefunden worden. Ein Notarzt versuchte noch, das Leben des Kindes zu retten, er konnte letztlich aber nur noch seinen Tod feststellen.

Die Polizei wird dem Vernehmen nach am Donnerstag mit einem zweiten Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gehen, offenbar wurde eine Person am Mittwochmorgen in der Nähe der Babyklappe beobachtet, die als wichtiger Zeuge oder auch Elternteil in Betracht kommen könnte.