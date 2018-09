Köln: Toter Säugling aus Babyklappe wird anonym beerdigt

In Köln-Bilderstöckchen wurde am Dienstag ein totes Baby in einer Babyklappe gefunden. (Symbolbild) Foto: dpa, Armin Weigel

Köln Das Baby wurde im August in einer Babyklappe in Köln gefunden. Nun muss es anonym beigesetzt werden. Die Polizei sucht immer noch Zeugen.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, soll die Beerdigung des Säuglings am Freitag um 9 Uhr auf dem Nordfriedhof in Köln-Nippes stattfinden. Das leblose Neugeborene wurde am 21. August in einer Babyklappe im Ortsteil Bilderstöcken abgelegt.