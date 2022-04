Gewalttat am Ostermontag : Tote Frau nach Streit in Kölner Wohnung gefunden - Verdächtiger in Haft

Blaulicht der Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Köln In einer Wohnung in Köln-Nippes hat die Polizei am Montagnachmittag eine leblose Frau gefunden. Zuvor hatten Anwohner den Notruf gewählt und einen Streit in der Wohnung gemeldet.

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt am Nachmittag des Ostermontag haben Polizisten einen 41 Jahre alten Verdächtigen in Köln-Nippes festgenommen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten Anwohner der Mauenheimer Straße gegen 16.45 Uhr die Polizei wegen Streitigkeiten in der Wohnung alarmiert. Bei Eintreffen fanden die Beamten eine leblose 36-Jährige in der Wohnung. Ein Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. In welchem Verhältnis der festgenommene Mann zu der Toten stand, teilte die Polizei nicht mit. Die Hintergründe des Falls sind noch unklar, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

(peng)