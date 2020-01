Mutmaßlicher Täter war bekannt : Tödliche Attacke gegen Stadt-Mitarbeiter hätte vielleicht verhindert werden können

Köln Die Kölner Staatsanwaltschaft prüft nun, ob es in den eigenen Reihen zu Versäumnissen kam. Möglicherweise hätte der mutmaßliche Täter längst in eine Psychiatrie eingewiesen werden müssen.

Es sei ein Dienstaufsichtsverfahren eingeleitet worden, teilte das NRW-Justizministerium in einem am Montag veröffentlichten Bericht an den Rechtsausschuss des Landtags mit. Hintergrund ist die Frage, ob der psychisch kranke mutmaßliche Täter nicht längst in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen gehört hätte.