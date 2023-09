Vier Jahre nach Tod einer Frau Vergiftete Glukose – Urteil in Köln gegen Apothekerin erwartet

Vier Jahre nach dem Tod einer jungen Frau und ihres per Notkaiserschnitt geborenen Babys durch verunreinigte Glukose wird am Donnerstag (11.00 Uhr) im Kölner Landgericht das Urteil gegen eine Apothekerin erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft der 52-Jährigen unter anderem versuchten Mord durch Unterlassen vor. In der Apotheke, in der sie damals Geschäftsführerin war, soll die Glukose mit dem Betäubungsmittel Lidocainhydrochlorid verunreinigt worden sein.