Anzeigen bei der Stadt eingereicht : Tierschützer beklagen Umgang mit Pferden im Kölner Rosenmontagszug

Köln Tierschützer haben am Rosenmontag die Pferde im Kölner Zug gefilmt, um mögliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zu dokumentieren. Nun haben sie nach fünf Monaten Anzeigen erstattet.

Das Netzwerk für Tiere Köln und die Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht haben am Freitag das vorläufige Ergebnis ihrer Recherchen zu möglichen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz im Kölner Rosenmontagszug bekannt gegeben. Die Tierschützer wollen erreichen, dass Pferde nicht mehr in Karnevalszügen eingesetzt werden und haben im Februar die 300 Kutsch- und Reitpferde im Kölner Zug gefilmt.

Am Appellhofplatz filmten sie etwa eine Situation, in der Pferde an einer zweispännigen Kutsche kurz durchgingen und dann von der Kutscherin gerade noch gebremst werden konnten. „Das eine Kutschpferd war nach dem Zug völlig fertig“, sagt Kronaus. Wie sich herausgestellt habe, sei es schon in der Südstadt direkt nach Beginn des Zuges kurz durchgegangen. Immer wieder sollen Pferde vom Wurfmaterial getroffen und erschreckt worden sein. Die Tierschützer kritisieren zudem unter anderem, dass fast alle Pferde „dem dauerhaftem Einsatz der Kandare mit Schmerzeinwirkung ausgesetzt waren“, wie Kronaus sagt. Die Kandare ist ein Stangengebiss, das gegen den Kiefer der Tiere drückt. „Es braucht eine wirklich ruhige Hand des Reiters oder Kutschers, um den Tieren keine Schmerzen zuzufügen.“ Die Videos und Fotos sollen dokumentieren, dass die Zugpferde „durchgehend Stress und Angst empfinden und unruhig und nervös sind.“