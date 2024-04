Auf Autobahn überfahren Tierkadaver aus Kölner Raum werden untersucht – sind Jungwölfe auf Wanderschaft?

Die Kadaver der in der vergangenen Woche im Großraum Köln überfahrenen Tiere werden im Landesumweltamt Lanuv untersucht. Fachleute testeten unter anderem mit Genproben, ob die Tiere miteinander verwandt sind, sagte eine Lanuv-Sprecherin am Dienstag. Es werde zudem untersucht, ob sie gesund waren und was sie vor den Unfällen gefressen haben.