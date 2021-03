Krankenhaus in Köln : Aktionskünstler Thomas Baumgärtel sprayt „Impfbananen“

Eine "Impfbanane", die der Künstler Thomas Baumgärtel gesprüht hat, ist auf einer Glasscheibe am Eingang zum Krankenhaus Merheim zu sehen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Der als Bananensprayer bekannte Aktionskünstler Thomas Baumgärtel kennzeichnet Krankenhäuser derzeit mit „Impfbananen“. Es geht ihm dabei um Wertschätzung in der Corona-Pandemie. Am Dienstag war ein Kölner Krankenhaus an der Reihe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit diesen Graffiti möchte er bundesweit Gesundheitseinrichtungen sichtbar machen, die sich in der Corona-Pandemie verdient gemacht haben. Er versteht dies als ein Zeichen der Wertschätzung.

Der Künstler Thomas Baumgärtel hält die Schablone für eine "Impfbanane". Foto: dpa/Henning Kaiser

Am Dienstag sprayte er eine Impfbanane auf eine Glasscheibe am Eingang des Krankenhauses Merheim in Köln. Dort befindet sich das Impfzentrum für die Beschäftigten der Kliniken der Stadt Köln. In der Corona-Pandemie seien viele Kunstangebote geschlossen, aber mit der Impfbanane könne er die Kunst zu den Menschen bringen, sagte Baumgärtel nach einer Mitteilung des Krankenhauses.

(siev/dpa)