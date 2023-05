Hochhaus in Chorweiler Tauben in Köln vom Balkon geworfen – mehrere Tiere tot

Am Sonntagmorgen, 21. Mai, riefen Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung in Köln-Chorweiler die Polizei - vor dem Haus lagen mehrere tote Tauben. „Die Tiere waren nicht voll flugfähig, wie genau sie aber beeinträchtigt wurden, ist nicht zu sagen“, so ein Sprecher der Polizei Köln zu unserer Redaktion. Als die Einsatzkräfte eintrafen, kümmerten sich auch schon Personen vor Ort um die Tiere.