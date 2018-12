Getötete 44-Jährige in Köln : Tatverdächtiger hat sich in Polen offenbar das Leben genommen

Köln Eine 44-Jährige wird in Köln tot in ihrer Wohnung gefunden. Ihr Ex-Freund steht unter dringendem Tatverdacht. Nun wurde in Polen die Leiche des Mannes entdeckt.

Ein 58 Jahre alter Mann, der im Verdacht stand, seine Ex-Lebensgefährtin am Mittwoch im Kölner Stadtteil Höhenberg getötet zu haben, ist tot. Seine Leiche sei auf polnischem Staatsgebiet gefunden worden, wie die internationale Kripo-Organisation Interpol der Kölner Polizei am Freitag mitteilte.

Die Behörden gehen von einem Suizid aus.

Die Leiche der Frau war am Mittwoch in Köln entdeckt worden

(hsr)