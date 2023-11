Nach Taliban-Auftritt in Köln Landtag soll Taliban-Besuch in Kölner Moschee diskutieren

Es herrsche „weiterhin Unkenntnis darüber, wie ein hochrangiger Funktionär der Taliban in Unkenntnis der Behörden nach Nordrhein-Westfalen einreisen und in einer Moschee des Dachverbandes Ditib in Köln einen Vortrag über das Islamische Kalifat halten konnte“, heißt es in der Begründung der FDP, die das Thema am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags diskutieren will.