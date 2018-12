Nach Überfall in Mülheim : Mutmaßlich bewaffneter Räuber entkommt in Köln

Köln Die Kölner Polizei fahndet nach einem Mann, der am Morgen eine Bank in Mülheim überfallen hat. Er verletzte einen Angestellten und entkam mit einer Geldsumme in unbekannter Höhe.

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag gegen 8.30 Uhr die Filiale einer Bank an der Frankfurter Straße in Köln-Mülheim überfallen. Der Mann bedrohte einen Angestellten mit einer Waffe und entkam mit einer Geldsumme in unbekannter Höhe.

Der Angestellte wurde nach Angaben eines Polizeisprechers verletzt und musste von einem Arzt behandelt werden.



Zeugen beschreiben den Flüchtigen als etwa 1,80 Meter groß. Er soll einen roten Bart haben und hatte eine graue Kappe auf. Hinweise an Telefon 0221-229-0.

(hsr)