Überfall in Kölner Südstadt: Täter ohrfeigen 87-Jährige im Treppenhaus und rauben sie aus

Köln Zwei Männer und eine Frau haben eine Seniorin an ihrer Haustür in der Südstadt abgepasst und im Treppenhaus überfallen. Sie stahlen ihre Geldbörse

Mit einem Trick überlistete das Trio die 87-Jährige am Freitag: Die Kölnerin war gegen 13 Uhr gerade von ihren Einkaufen auf dem Weg nach Hause, als sie die drei ihr unbekannten Personen vor dem Eingang ihres Hauses an der Quirinstraße sah, berichtet die Polizei. Einer der Männer sprach gerade in sein Handy: "Kommen jetzt hoch. Danke fürs Aufmachen." In gutem Glauben ließ die Seniorin die zwei Männer und die Frau daraufhin hinter sich ins Treppenhaus, wo sie dann von dem jüngeren der beiden Männer geschlagen und ausgeraubt wurde.