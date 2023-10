Angriff auf Israel im Nahostkonflikt Kölner Synagogen-Gemeinde ist nach Hamas-Aufruf besorgt

Köln · Die Terror-Organisation Hamas hat zu weltweiter Gewalt an diesem Freitag aufgerufen. Auch die jüdische Gemeinde in Köln ist beunruhigt, Kinder wurden nicht in Krippe oder Kindergärten geschickt.

13.10.2023, 12:34 Uhr

Die Sicherheitsvorkehrungen an vielen Synagogen, wie hier in Halle, wurden verstärkt. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Das ist nicht nur ein Aufruf zu Demonstrationen, sondern ein Aufruf zu Attentaten, zu Gewalt gegen Juden und Jüdinnen", sagte Vorstand Abraham Lehrer am Freitag dem kirchlichen Kölner Internetportal domradio.de. Das sei wie ein Freifahrtschein für jeden, der denkt, er tue der palästinensischen Sache damit etwas Gutes. „Und das beunruhigt unsere Gemeindemitglieder zutiefst." Auch das Bundeskriminalamt rechnet am Freitag mit einer Protestwelle gegen jüdische Einrichtungen und Gebetshäuser. In der Folge kommt am Freitag laut Lehrer kein Kind in Krippe und Kindergarten der Gemeinde. Die Eltern hätten entschieden, ihre Kinder zu Hause zu behalten. Die Schule sei wegen der Ferien ohnehin noch geschlossen. Die Synagoge bleibe jedoch zu den Gottesdiensten am Wochenende geöffnet. „In unseren Gebäuden haben wir hohe Sicherheitsstandards und Polizeischutz. Da mache ich mir nicht so große Sorgen."

