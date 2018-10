Köln Südstadt: Zwei Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus nahe Severinstraße

Großeinsatz der Feuerwehr : Zwei Tote bei Brand in Kölner Südstadt

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot beim Einsatz in der Kölner Südstadt. Foto: Hauser

Köln Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in der Kölner Innenstadt sind am Mittwochabend zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Person wird vermisst. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Rettungskräfte sind gegen 17.50 Uhr zu dem ausgedehnten Wohnungsbrand gerufen worden und im Großeinsatz. Im ersten Obergeschoss des Hauses an der Straße An St. Magdalenen war das Feuer ausgebrochen und bis zum Dachgeschoss vorgedrungen. Dort seien auch die beiden Toten gefunden worden, sagte Jürgen Arens, Sprecher der Kölner Feuerwehr. Vier Bewohner seien gerettet worden, sie erlitten Rauchgasvergiftungen. Mindestens eine Person, die in dem Haus wohnt, werde derzeit noch vermisst, sagte Arens.

Derzeit laufen die umfangreichen Löscharbeiten. Das Treppenhaus des viergeschossigen Hauses sei komplett eingestürzt, berichtet die Stadt Köln. Deshalb konnte die Feuerwehr noch nicht in alle Bereiche des Gebäudes vordringen. Die benachbarten Wohnhäuser wurden geräumt, der Bereich ist weiträumig abgesperrt.



Brand in Lippstadt : Großeinsatz für Feuerwehr bei Feuer in Sonderpostenmarkt

zurück

weiter

Wegen der starken Rauchentwicklung rief die Feuerwehr dazu auf, in der Innenstadt Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen auszuschalten. Die Feuerwehr misst, ob es durch den Brand möglicherweise Schadstoffe in der Luft gibt. Erste Luftmessungen waren unauffällig, teilte die Stadt mit. Die Feuerwehr ist mit 100 Einsatzkräften und 40 Fahrzeugen vor Ort. Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle.

Informationen erhalten Anwohner über Radio Köln, im Internet unter www.stadt-koeln.de, in den sozialen Netzwerken sowie über das Bürgertelefon unter 0700-0221-1111.

(top )