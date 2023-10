Übernachtungsplätze und Hilfsangebote Köln startet Winterhilfe für Obdachlose

Die städtische Verwaltung biete in Kooperation mit dem Sozialdienst Katholischer Männer e. V. (SKM) wieder die Übernachtungsmöglichkeit in der Ostmerheimer Straße 220 für wohnungslose Menschen an, hieß es. Damit würden zusätzlich insgesamt 72 Schlafplätze geschaffen, darunter zwölf für Frauen in einem separaten und geschützten Trakt. Die Unterkunft ist den Angaben nach ganztägig zugänglich.