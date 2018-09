Köln-Stammheim: Achtjähriger Junge vermisst - Hubschrauber im Einsatz

Achtjähriger Junge in Köln vermisst - Hubschrauber nachts im Einsatz

Suchaktion in Stammheim

Köln Seit Donnerstagabend wird ein Achtjähriger aus Köln-Stammheim vermisst. In der vergangenen Nacht suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach dem Jungen. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Am Freitag wird die Suche fortgesetzt.

Gegen 20 Uhr am Donnerstagabend wurde der Junge vermisst gemeldet. Die Polizei war bis in die Nacht mit mehreren Streifenwagen und Sucher-Staffeln im Kölner Norden unterwegs. Auch ein Hubschrauber kreiste über dem rechtsrheinischen Stadtteil.

Bislang bleib die Suche erfolglos. Am Freitag wird die Suche fortgesetzt. Im Laufe des Vormittags will die Polizei mehr Details sowie ein Foto des Jungen veröffentlichen, um auch die Öffentlichkeit in die Suche einzubeziehen.