Köln: Stadt verbietet Veranstaltung vor Kölner Ditib-Moschee

Erdogans Staatsbesuch im Liveblog : Stadt verbietet Veranstaltung vor Kölner Ditib-Moschee

Foto: dpa/Henning Kaiser 15 Bilder Das ist die Ditib-Moschee in Köln-Ehrenfeld

Köln Bis zu 25.000 Anhänger werden zum Besuch des türkischen Präsidenten am Samstag in Köln erwartet - doch der Moscheeverband Ditib konnte bis zum Freitagabend kein akzeptables Sicherheitskonzept vorlegen. Wir halten Sie in unserem Liveblog auf dem Laufenden.

Der Empfang des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan kann am Samstag nur im kleinen Rahmen und mit 500 geladenen Gästen stattfinden. 3000 Polizisten sollten am Samstag mehrere Demos in Köln schützen. Am Freitagabend lehnten die Kölner Behörden das Sicherheitskonzept der Ditib aber ab. Für den Staatspräsidenten gilt die höchste Gefährdungsstufe, entsprechend groß sind die Vorkehrungen.