Kritik in sozialen Netzwerken : Stadt Köln sagt verkaufsoffene Sonntage ab

Bereits am ersten Tag der Wiedereröffnung der Geschäfte laufen zahlreiche Menschen in Köln über die Hohe Straße. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln In Köln sollten am Sonntag die Geschäfte in Rodenkirchen und der Südstadt öffnen. Nun hat die Stadt sie abgesagt. Zuvor gab es in sozialen Netzwerken Kritik an der Öffnung.

Eigentlich sollten die Läden in den beiden Stadtteilen wegen der - wegen Corona bereits abgesagten - „Südstadt-Safari“ und der „Rodenkirchener Kunstmeile“ öffnen dürfen. Schon im Februar 2020 waren die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage festgelegt worden, so die Stadt Köln.

Bei Twitter gab es mehr als Unverständnis für die angedachte Öffnung. „Regierung: Wir starten mit kontrollierten und vorsichtigen Lockerungen. Köln: Hold my Partyhütchen! Verkaufsoffener Sonntag! Yeah“, schreibt Mrs Mary bei Twitter.

Regierung: Wir starten mit kontrollierten und vorsichtigen Lockerungen.



Köln: Hold my Partyhütchen!

Verkaufsoffener Sonntag! Yeah. — Mrs_Mary. 🏡 (@MrsMarryPoppins) April 20, 2020

„Ich habe seit 7 Wochen keinen Cent Umsatz mehr gemacht, bin zu bis mindestens Anfang Mai, lese mir Merkblätter für Insolvenzen durch, halte mich an alle Regeln und #Köln macht einen #verkaufsoffener Sonntag?“, heißt es von „Der feine Herr Bleibdaheim“.

Am Dienstagmittag hat die Stadt Köln nun nach Gesprächen mit den Veranstaltern beide verkaufsoffnen Sonntage abgesagt.

(top)