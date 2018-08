Köln: Staatsanwaltschaft fordert fünf Jahre Haft nach Messerangriff am Ebertplatz

Staatsanwaltschaft fordert fünf Jahre Haft nach Messerangriff am Ebertplatz

Prozess am Kölner Landgericht

Köln Im Prozess um eine Messerattacke im Drogenmilieu am Kölner Ebertplatz hat die Staatsanwaltschaft fünf Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge gefordert. Ein 22-Jähriger hatte den Angriff eines 26 Jahre alten Mannes nicht überlebt.

Ursprünglich war der 26 Jahre alte marokkanische Angeklagte wegen Totschlags an dem aus Guinea stammenden Opfer angeklagt. Der 22-Jährige war an den Folgen eines Messerstichs in die Herzgegend gestorben.