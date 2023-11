Laternenkletterer am 11.11. Staatsanwaltschaft äußert sich zu vermeintlichem „Hitlergruß“ auf Zülpicher Straße

Nun äußert sich der Kölner Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn dazu: „Das auf dem Video abgebildete Verhalten hat keine strafrechtliche Relevanz. Insbesondere zeigt der ‚Laternenmann’ nicht den Hitlergruß, sondern hebt den für einen Hitlergruß ‚falschen’, nämlich den linken Arm, zu einer bloßen Jubelgeste, offenbar um sich für den ‚Erfolg‘ seiner fragwürdigen und leichtsinnigen Aktion feiern zu lassen.“ Auch der aus den Reihen der Zuschauer stammende Zuruf „Der Führer begrüßt“ stelle für sich gesehen keine verbotene Parole, sondern eine nicht strafbare Geschmacklosigkeit dar, wie Willuhn sagt. Er ergänzt: „Bei derartigen Aktionen und Äußerungen muss man immer davon ausgehen, dass sie gefilmt und öffentlich verbreitet werden.“ Was dann passiere, liege nicht mehr in der Hand derer, die so etwas in einem unbedachten Moment vielleicht witzig fanden, so Willuhn.