Innere Kanalstraße in Köln : Polizei sperrt nach Droh-Mail Bereich um Zentral-Moschee

Innere Kanalstraße in Köln

Die Polizei hat den Bereich um die Zentral-Moschee in Köln gesperrt. Foto: Claudia Hauser

Köln Am Dienstagmittag hat die Polizei den Bereich um die Zentral-Moschee in Köln gesperrt. Das Gebäude wurde evakuiert und wird derzeit durchsucht.

In der Zentralmoschee der Ditib an der Venloer Straße / Innere Kanalstraße war eine Droh-Mail eingegangen. „Da wir nicht ausschließen können, das eine Gefahr besteht, haben wir alles geräumt“, sagte ein Polizeisprecher. Rund 50 Menschen befanden sich in der Moschee, als sie geräumt wurde.