Festnahme in Köln Sohn soll Vater tödlich verletzt haben

Ein 83 Jahre alter Mann ist in Köln lebensgefährlich verletzt worden und gestorben. Tatverdächtig ist sein 39 Jahre alter Sohn, er wurde festgenommen. Der 39-Jährige sollte am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet, wie die Behörden am Samstag mitteilten.