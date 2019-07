Großes Feuerwerk mit Musikbegleitung : So schön waren die Kölner Lichter

So schön waren die Kölner Lichter

Düsseldorf Rund 25 Minuten lang schossen 40 Pyrotechniker ein Feuerwerk über den Rhein - alles synchronisiert zu Musik. Klimaaktivisten protestierten zuvor, danach zog die Polizei aber eine positive Bilanz.

Um 23.30 Uhr ging es los: Über 25 Minuten hinweg schossen Chefpyrotechniker Georg Alef und sein 50-köpfiges Team rund 1,2 Tonnen Feuerwerksmaterial in den Himmel über den Rhein. Über dem Kölner Dom, der Kölnarena und dem jährlichen Schiffskonvoi entstand so ein Spektakel aus bunten Lichtern in Choreografie zu ausgewählten Musikstücken.