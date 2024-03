Stationen im Test So schlecht sind die Bahnhöfe in Köln

Besonders mies schneidet ausgerechnet der Bahnhof Köln-Ehrenfeld ab, der im eigentlichen Szene-Viertel liegt. Gut 12.500 Menschen steigen dort in die 7 Bahnlinien ein, die dort verkehren. Dabei wurde der Bahnhof optisch in den vergangenen Jahren neu gestaltet. So hat 2018 die InfraGO AG aufwendige Kunst-Graffiti in den Zugangsbereichen der Stationen Köln-Ehrenfeld und Köln Hansaring anbringen lassen. Dennoch monierten die Tester laut Bericht das deutlich verschlechterte Gesamterscheinungsbild der Bahnhöfe.