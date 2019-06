Bandmitglieder verletzt und krank : Snow Patrol sagen Konzert in Köln ab

Köln Die britische Band Snow Patrol hat mehrere Konzerte in den kommenden Wochen abgesagt. Betroffen ist auch ein Konzert Anfang Juli im Kölner Tanzbrunnen. Hintergrund ist der Gesundheitszustand der Musiker.

Bandmitglied Johnny McDaid hat sich am Nacken verletzt und muss operiert werden. „Natürlich machen wir uns alle Sorgen um unseren Bruder Johnny“, schrieb die Gruppe am Dienstag in einem Statement. „Wir werden ihm natürlich all die Zeit und Hilfe geben, die er braucht, sich zu erholen.“