Verfolgung mit Hubschrauber bei Köln Sieben Jugendliche mit gestohlenem Transporter gestoppt

Eine Streife der Autobahnpolizei Köln wollte den Transporter in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn 1 in Höhe Köln-Lövenich stoppen, worauf der Fahrer Gas gab und mit mehr als 180 Stundenkilometern davon fuhr. Nach der Abfahrt von der Autobahn fuhr der Fahrer dann auch in Wuppertal mit hoher Geschwindigkeit weiter und missachtete mehrere rote Ampeln.