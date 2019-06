Prozess in Köln : Angeklagte sperren jungen Mann fünf Tage lang ein und quälen ihn

Köln Sieben junge Frauen und Männer müssen sich in Köln wegen Freiheitsberaubung verantworten. Sie sollen einen 25-Jährigen tagelang eingesperrt und wie einen Sklaven behandelt haben.

Vier Monate ist es her, dass Timo P. die sieben Angeklagten zuletzt gesehen hat. In einer Wohnung in Köln-Ehrenfeld, er war zum ersten Mal dort. Er wollte sich mit Sarah S. treffen, einer 30 Jahre alten Frau, die er über Facebook kennengelernt hatte. Doch mit ihr warteten zwei weitere Frauen und vier junge Männer, sie sind zwischen 16 und 34 Jahre alt. Fast alle waren zum Tatzeitpunkt obdachlos. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem Freiheitsberaubung, Raub und Körperverletzung vor. Sie sollen Timo P. eingesperrt, geschlagen und gedemütigt haben, fünf Tage lang. Die ganze Zeit über bekam er nichts zu essen, sie gaben ihm laut Anklage nur Wasser, fesselten ihn mit Paketband an einen Stuhl und schlossen ihn in einem Zimmer ein. Timo P. ist Epileptiker und arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. Die Angeklagten sollen ihn „wie einen Sklaven behandelt und erniedrigt haben“, wie es in der Anklage heißt.