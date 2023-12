Prozess um Cyber-Grooming in Köln Sechs Jahre Haft für sexuellen Kindesmissbrauch ohne Körperkontakt

Sei der 51-Jährige in den Besitz von Nacktfotos seiner Opfer gelangt, habe er „die Mädchen immer weiter unter Druck gesetzt“ und sie dazu genötigt, Bilder oder Videos von sich zu machen, während sie sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hätten. Da der Angeklagte in einigen Fällen die Mädchen gegen ihren ausdrücklichen Willen dazu nötigte, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden waren, wertete das Gericht diese Fälle als Vergewaltigung. Dem Angeklagten sei es jedoch weniger um die Befriedigung pädo-sexueller Neigungen, als vielmehr darum gegangen, mit seinen Opfern „Machtspiele zu spielen“.