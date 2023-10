Sex und Erotik Museum Ludwig in Köln zeigt Picassos „Suite 156“

Picassos „Suite 156“ entstand in einer Zeit des sozialen und politischen Wandels, in der zunehmend traditionelle Normen infrage gestellt wurden. In den Werken geht es um sexuelle Begierde oder auch die Unterdrückung sexueller Bedürfnisse, wie Kuratorin Eboa Itondo erläuterte. Dabei stellt Picasso Figuren aus der Kunstgeschichte und aus seinem privaten Umfeld in unterschiedlichen Szenarien dar - mit Vorliebe im Bordell, aber auch im Zirkus oder Theater.