Technische Panne : Server-Ausfall in Köln legt 15.000 städtische Rechner lahm

Server-Ausfall in Köln legt 15.000 städtische Rechner lahm

Köln Ein Server-Ausfall hat am Mittwochvormittag in Köln mehr als 15.000 städtische Rechner lahmgelegt. Betroffen sind unter anderem die Kfz-Zulassungsstelle und das Standesamt.

Seit 9 Uhr funktionierte die Datenverarbeitung der Stadtverwaltung nicht, Kundenzentren, das Standesamt und die KfZ-Zulassungsstelle wurden geschlossen, wie die Stadt mitteilte. Am Bürgertelefon, bei dem Kölner etwa Fragen zu Öffnungszeiten in Ämtern, Schulen und Kindergärten stellen können, wurde ein Notbetrieb eingerichtet. Die Ursache der Störung war zunächst unklar, Techniker arbeiteten an der Behebung.