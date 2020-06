Lebensgefahr : Seniorin wird in Köln von Straßenbahn erfasst

Seniorin wird in Köln von Straßenbahn erfasst

Köln Bei einem Unfall ist am Morgen in Köln eine 79 Jahre alte Frau lebensgefährlich verletzt wurde. Die Frau hatte offenbar eine Straßenbahn übersehen, die sie erfasste und mehrere Meter mitschleifte.

Die Seniorin soll nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 9 Uhr die Luxemburger Straße überquert und an einem Drängelgitter vorbei unmittelbar vor der Bahn auf die Gleise getreten sein. Ersten Zeugenaussagen zufolge soll sie mehrere Meter mitgeschleift worden sein. Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Klettenbergpark.