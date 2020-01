Papierschnipsel statt Bargeld : Kölner Seniorenpaar überführt falschen Polizisten

Köln Erneut haben Betrüger in Köln versucht, einem älteren Mann die Ersparnisse abzunehmen. Doch der 73-Jährige bemerkte sofort, dass er keinen echten Polizisten am Telefon hat - und überführte einen der Männer.

Am Dienstagmittag rief ein Mann den Senior in Köln-Bilderstöckchen an und gab sich als Polizist aus, wie die Kölner Polizei mitteilte. Der Anrufer behauptete, bei einem Einbruch sei eine Liste mit Namen gefunden worden – auch der Name des 73-Jährigen stehe darauf. Man vermute nun, dass auch bei ihm eingebrochen werden könnte.