Polizei-Einsatz in Mülheim : SEK nimmt islamistischen Gefährder in Köln fest

SEK nimmt islamistischen Gefährder in Köln fest

Polizei-Einsatz in Mülheim

Köln Beamte einer Spezialeinheit haben einen islamistischen Gefährder in Köln-Mülheim festgenommen. Der Mann war in die Türkei abgeschoben worden und steht im Verdacht, illegal wieder eingereist zu sein.

Während der Festnahme des Mannes am Freitagnachmittag stieg ein weiterer Mann mit einem Schraubendreher in der Hand aus einem geparkten Auto, wie die Kölner Polizei mitteilte. Da für die Einsatzkräfte nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann in die Festnahme eingreifen wollte, sicherten die Polizisten den Mann und hielten ihn kurzzeitig fest.