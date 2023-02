Kontrolle von Zoll, Stadt und Polizei Kölner Restaurantbetreiber beschäftigt zwei Drittel seines Personals illegal

In gleicher Personalstärke hatte die Polizei mit Kräften des Ausländeramts am Freitagabend am Ebertplatz einen Einsatz zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität durchgeführt. Dort nahmen die Polizisten vier mutmaßliche Drogenhändler zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam und erteilten gegen acht weitere Personen Platzverweise. Die Beamten legten sieben Strafanzeigen nach Drogendelikten und Hehlerei vor. Während das Ausländeramt eine Person wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts festnahm, vollstreckte die Kämmerei Forderungen in dreistelliger Höhe.