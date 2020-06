Kölner Tierschützer entsetzt : Unbekannter tötet Schwanen-Mutter und zerstört ihre Eier

Köln Die Schwäne Helena und Demetrius waren viele Jahre lang ein Paar. Ein Unbekannter hat die beiden nun entzweit – Helena wurde auf grausame Art getötet. Eine Anwohnerin, die sich täglich um die Schwäne kümmerte, berichtet von dem leidvollen Tod des stolzen Schwans.

Aleke Schücking stockt immer noch der Atem, wenn sie über die letzten Tage von Schwänin Helena berichtet. Zu tief sitzt die Trauer über den Verlust des Tieres. 18 Jahre lang kümmerte sich die Kölnerin jeden Tag um die Schwäne am Mediapark. „Im Winter, wenn der See zugefroren war, fütterte ich sie“, erinnert sich Schücking. Gemeinsam mit anderen Tierfreunden auch aus Düsseldorf baute sie eine innige Beziehung zu den Schwänen auf. „Ich kenne Helena und ihren Demetrius schon ewig“, sagt sie. Es war ein langer Kampf für Helena, der am 4. Juni ein Ende fand. Ein Unbekannter beschoss die Schwanen-Dame und schmiss ihre Eier gegen eine Wand.

„Das zog sich über Wochen hin“, sagt Schücking. Am 2. Mai fanden die Freunde die verletzte Schwänin vor dem Eingang einer Tiefgarage. Das Tier sei völlig abgemagert gewesen, habe seine Beine nicht mehr kontrollieren können. „Sie hatte sich zum Sterben dorthin gelegt“, sagt die Kölnerin. Eine engagierte Tierärztin aus Leverkusen nahm sich Helena an und operierte das verletzte Tier. „Dabei wurde das Geschoss in ihrem Hals entdeckt und entfernt“, erzählt Schücking unter Tränen. Zehn Tage lang wurde das Tier in der Praxis aufgepäppelt und anschließend wieder zu seinem Partner Demetrius in dem Mediapark gebracht.