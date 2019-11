Polizei Köln : Schuss bei Festnahme von Einbrechern - niemand verletzt

Köln/Frankfurt Ein Observationsteam der hessischen Polizei, das sich bis nach Köln an die Fersen von Einbrechern geheftet hatte, hat im Stadtteil Weiden in der Nacht zu Sonntag beim Zugriff einen Schuss abgegeben. Niemand wurde verletzt.

Ein Verdächtiger konnte fliehen, vier wurden festgenommen, nachdem sie einen Tresor in einem Hotel leer geräumt hatten. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten, hatten die verdeckten Ermittler des hessischen Landeskriminalamts die fünf Männer um 2.30 Uhr nach ihrem Einbruch in Köln-Weiden festnehmen wollen. Dabei habe sich aus der Waffe eines Beamten ein Schuss gelöst. Die Polizei Köln ermittelt, wie es genau dazu kam. Anwohner, die den Schuss gehört hatten, alarmierten den Notruf.