„Mocro“-Mafia Schüsse auf Uhrengeschäft in Köln wohl ohne Verbindung zu Explosionsserie

Köln · Am Wochenende fielen Schüsse auf ein Uhrengeschäft in Köln. Einen Zusammenhang mit der Explosionsserie in der Stadt und ihrer Umgebung sehen die Ermittler aber nicht. Sie haben einen anderen Verdacht.

23.09.2024 , 14:12 Uhr

5 Bilder Wieder Köln – Schüsse auf Uhrengeschäft gefallen 5 Bilder Foto: dpa/Sascha Thelen

Nach Schüssen auf ein Uhrengeschäft in Köln sehen Ermittler vorerst keinen Zusammenhang zu der jüngsten Explosionsserie in der Stadt. Das teilte die Kölner Staatsanwaltschaft am Montag mit. „Bei aller Vorsicht dürfte hier eher ein Rockerhintergrund anzunehmen sein“, sagte Sprecher Ulrich Bremer. Mehr als 20 Schüsse auf Uhrengeschäft abgegeben Schon wieder Köln Mehr als 20 Schüsse auf Uhrengeschäft abgegeben Zu den Schüssen war es am Samstagmorgen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen feuerte ein Unbekannter mehr als 20 Mal aus einer mutmaßlich vollautomatischen Waffe auf die Fassade des Gebäudes im Stadtteil Niehl. Danach soll er geflüchtet sein. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. Infos Wer ist die Mocro-Mafia? Infos Foto: dpa/Robin Utrecht Der Vorfall hatte Spekulationen ausgelöst, dass er im Zusammenhang mit einer Serie von Sprengungen stehen könnte, die Köln zuletzt erschüttert hatten. Hintergrund dieser Taten sollen Auseinandersetzungen unter Banden sein. Die Ermittler sprechen von offenen „Rechnungen“, die offenbar im kriminellen Milieu beglichen würden. Eine dieser offenen Rechnungen bezieht sich laut Staatsanwaltschaft auf das Verschwinden von schätzungsweise 300 Kilogramm Cannabis. Hier geht es zur Bilderstrecke: Wieder Köln – Schüsse auf Uhrengeschäft gefallen

(ldi/dpa)