Altstadt in Köln : Schüsse auf 31-Jährigen - Mordkommission ermittelt

Köln Unbekannte haben Samstagnacht in der Kölner Altstadt auf einen 31-Jährigen geschossen. Die Polizei vermutet eine Auseinandersetzung im Rocker-Milieu.

Die Tat geschah in der Nacht zu Samstag um 1.30 Uhr auf dem Thürmchenswall in der Kölner Altstadt, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft. Dem 31-jährigen Mann gelang es, sich unverletzt in einem Hauseingang in Sicherheit zu bringen.