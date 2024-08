Fahndung nach Person auf E-Scooter Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Köln-Ostheim

In Köln-Ostheim wurden nach Angaben der Polizei am frühen Donnerstagmorgen (29. August) Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus abgegeben. Nach ersten Erkenntnissen habe sich die Tat zwischen 3.03 Uhr und 3.05 Uhr in der Frühe ereignet. Die Polizei fahndet nun auf Grund von Zeugenaussagen nach einer verdächtigen Person, die mit einem E-Scooter vom Tatort geflüchtet sein soll.