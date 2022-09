Mindestens 45 Teststellen : Betrugsverdacht bei Corona-Teststellen - schon 33 Verfahren in Köln

Betrugsverdacht bei Corona-Teststellen - schon 33 Verfahren in Köln

In Köln laufen 33 Verfahren wegen Betrugsverdacht bei Corona-Teststellen. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Wegen Betrugsverdachts im Zusammenhang mit Abrechnungen von Corona-Teststellen laufen allein in Köln inzwischen 33 Ermittlungsverfahren. Es gehe um mindestens 45 Teststellen, sagte eine Sprecherin der Kölner Staatsanwaltschaft am Montag auf dpa-Anfrage. Ermittelt werde gegen 55 Beschuldigte, es handele sich in der Regel um Betreiber der Stellen. Der Großteil der Verfahren laufe schon länger. „Die Ermittlungen sind sehr umfangreich und aufwendig“, erläuterte die Sprecherin.