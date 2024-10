Gesamtvorstand ist sich einig Schock-Werner soll Kölner Dombauverein führen

Sollte die Mitgliederversammlung des ZDV am kommenden Samstag Schock-Werner in den Gesamtvorstand wählen, würde sie automatisch auch neue Präsidentin der 1842 gegründeten Organisation, so die Zeitung weiter. Das habe der Gesamtvorstand bereits Mitte August einstimmig in einem entsprechenden Vorratsbeschluss entschieden. Man sei sich einig, dass die Architektin und Kunsthistorikerin mit ihrer Erfahrung und ihrer Leidenschaft für den Dom wie für Köln die richtige Besetzung sei.