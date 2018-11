Niedriger Rheinpegel: Schiff läuft vor Kölner Schokoladenmuseum auf Grund

Köln Am späten Montagabend ist ein Tankschiff auf dem Rhein in Höhe des Kölner Schokoladenmuseums havariert. Der Frachter soll im Laufe des Tages freigeschleppt werden.

Wegen des extrem niedrigen Rheinpegels hat sich am Montagabend laut Wasserschutzpolizei ein Tankschiff festgefahren. In Höhe des Schokoladenmuseums in Köln lief das Schiff nahe des rechten Rheinufers auf Grund. Dass Kraftstoff aus dem Tank ins Wasser läuft, ist jedoch unwahrscheinlich. Ein Leck wurde bislang nicht gefunden. „Im Stadtgebiet besteht das Flussbett eigentlich überall aus Kies, da kann nichts passieren“, so ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Köln.