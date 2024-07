Erstmals in Deutschland zu sehen Sarg von Ramses II. in Köln enthüllt

Der Sarg sei eine sehr interessante historische Quelle, da auf ihm eine Reihe von Inschriften zu sehen sind - „Aktenvermerke“, wie es Bußmann nannte. Sie erzählten, in welche Gräber Ramses II. nach seinem Tod gebracht worden sei, um ihn vor Grabräuberei zu schützen. Der nun präsentierte Sarg - 1881 samt Mumie in einer archäologischen Grabstätte am westlichen Ufer des Nils entdeckt - sei eine Art „Notsarg“ gewesen, in dem man Ramses II. im Laufe der Zeit umgebettet habe. Die Mumie befinde sich heute in Kairo.